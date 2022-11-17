Как ваши коллеги могут "склонить" вас к здоровому образу жизни

Международная команда учёных обнаружила, что работники чаще едят овощи и фрукты, занимаются спортом, когда их коллеги поощряют здоровый образ жизни. Более того, сами же коллеги начинают больше внимания уделять фруктам и овощам в рационе.

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Интересно, что когда один из сотрудников много занимается спортом, то это не побуждает других подражать ему. А вот если он ест много фруктов и овощей, то всё наоборот. Кроме того, немецкие и нидерландские исследователи пришли выводу, что поддержка коллег и соблюдение здорового образа жизни работником может способствовать формированию культуры здоровья на рабочем месте и поддерживать всех сотрудников предприятия в выборе здорового образа жизни.

Это исследование проводилось профессором доктором Леей Эллвордт из Института социологии и социальной психологии Кёльнского университета (Германия) и Анной ван дер Пут с кафедры социологии факультета социальных и поведенческих наук Утрехтского университета (Нидерланды). Все результаты были опубликованы в издании BMC Public Health.

В ходе исследования специалисты изучили информацию о 4345 сотрудниках из 113 организаций. Взяты были эти данные из Европейского обследования устойчивой рабочей силы.