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2 часа назад

Ваши коллеги могут "склонить" вас к здоровому образу жизни. Как это работает?

Ferra.ruиещё 1

Международная команда учёных обнаружила, что работники чаще едят овощи и фрукты, занимаются спортом, когда их коллеги поощряют здоровый образ жизни. Более того, сами же коллеги начинают больше внимания уделять фруктам и овощам в рационе.

Как ваши коллеги могут "склонить" вас к здоровому образу жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Интересно, что когда один из сотрудников много занимается спортом, то это не побуждает других подражать ему. А вот если он ест много фруктов и овощей, то всё наоборот. Кроме того, немецкие и нидерландские исследователи пришли выводу, что поддержка коллег и соблюдение здорового образа жизни работником может способствовать формированию культуры здоровья на рабочем месте и поддерживать всех сотрудников предприятия в выборе здорового образа жизни.

Это исследование проводилось профессором доктором Леей Эллвордт из Института социологии и социальной психологии Кёльнского университета (Германия) и Анной ван дер Пут с кафедры социологии факультета социальных и поведенческих наук Утрехтского университета (Нидерланды). Все результаты были опубликованы в издании BMC Public Health.

В ходе исследования специалисты изучили информацию о 4345 сотрудниках из 113 организаций. Взяты были эти данные из Европейского обследования устойчивой рабочей силы.

Оказалось, что сотрудники компаний будут с большей вероятностью заниматься физической активностью и употреблять овощи и фрукты, если их коллеги выступают за ЗОЖ. При этом коллеги сотрудника не начинали заниматься спортом вслед за ним, да и явного поощрения в этом случае не было.

ЗОЖ,
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