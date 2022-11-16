Сомнолог рассказала, у кого может возникнуть сонный паралич

Испытать сонный паралич может практически каждый. В этом состоянии тело почти обездвижено, ситуация часто усугубляется галлюцинациями. С чем может быть связано это состояние и кто в зоне риска, рассказываем вместе с сомнологом.

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Не вовремя проснуться

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Сонный паралич возникает при самопроизвольном пробуждении во время фазы быстрого сна. Человек при этом попадает в пограничное состояние, рассказала Москве 24 врач-психотерапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко.

По ее словам, в этот момент сознание уже начинает включаться, но характерный для сна в быстрой фазе паралич мышц пока сохраняется. Из-за этого проснувшийся понимает, что не может двигаться и говорить.

Обычно это вызывает чувство ужаса и безысходности, сказала Колесниченко. Кроме того, в быстрой фазе при пробуждении человек может увидеть сновидения наяву. Страх и паника в подобном состоянии могут спровоцировать чувство тяжести на теле, сдавливания грудной клетки и удушья. Также может появиться ощущение чужого присутствия в комнате, предупредила специалист.

Провоцирующие факторы

Продолжается сонный паралич недолго – от нескольких секунд до двух минут. Затем мышечная подвижность и сознание полностью восстанавливаются, рассказала Колесниченко. Но случившееся обычно вызывает ужас, что заставляет сомневаться в собственном здоровье и безопасности. Однако такие приступы безвредны и не являются обязательным признаком психического расстройства, успокоила сомнолог. При этом оговорилась, что в редких случаях это бывает связано с нарушениями нервной системы.

Провоцировать могут и вредные привычки – курение, употребление алкоголя и наркотиков. Особенно часто сонные параличи возникают в возрасте до 30 лет, отметила врач. Также имеет значение наследственная предрасположенность: синдром чаще проявляется у тех, чьи родственники тоже сталкивались с подобными приступами.

Помощь и профилактика

Не допустить новых эпизодов сонного паралича можно, если устранить провоцирующие факторы, объяснила врач. Необходимо наладить режим сна, чаще отдыхать и не заниматься умственной работой перед отбоем. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек и устранить факторы стресса, посоветовала Колесниченко.

"Если возник устрашающий эпизод, надо помнить, что он скоро кончится. Также постарайтесь "включить" мышцы: вращать глазами, шевелить языком, пальцами ног и рук", – отметила сомнолог.