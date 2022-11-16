Более миллиарда молодых людей рискуют потерять слух

Результаты анализа данных в рамках нового исследования подтвердили: более 1 миллиарда подростков и молодых людей потенциально подвержены риску потери слуха из-за использования наушников и посещения заведений со слишком громкой музыкой.

Фото: Сибмеда Сибмеда

По оценкам ВОЗ, инвалидизирующей потерей слуха сейчас страдают более 430 миллионов человек в мире. В группе риска находятся молодые люди, использующие наушники и посещающие «громкие» развлекательные заведения. По ранее сделанным оценкам, уровень звука на музыкальных площадках может колебаться от 104 до 112 дБ, тогда как допустимый уровень – 80 дБ для взрослых, 75 дБ – для детей (даже в пределах короткого периода воздействия звука).

В рамках данной работы учёные изучили данные, сделанные в рамках исследований на эту тему на английском, французском, испанском и русском языках, в которых принимали участие люди 12-34 лет и где дана информация об уровнях мощности используемых ими устройств и продолжительности их воздействия. На основе этого была проведена оценка количества людей, которым может грозить потеря слуха, учитывая, что предполагаемая численность населения от 12 до 34 лет в 2022 году составит 2,8 миллиарда.

Оказалось, что распространённость небезопасных методов прослушивания с использованием наушников и посещением шумных мест велика во всём мире – 24% подростков и 48% молодых людей это практикуют. Исходя из этих данных, учёные высчитали, что число подростков и молодых людей, которые могут подвергнуться потери слуха колеблется от 0, 67 до 1, 35 миллиарда.