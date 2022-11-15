Диета с высоким уровнем жиров повышает чувствительность к боли

Диета с высоким содержанием жиров может спровоцировать хроническую боль и повышенную чувствительность организма к болевым ощущениям. К такому выводу пришли нейробиологи из Техасского университета, чья работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Ученые провели эксперименты с двумя группами мышей. В течение восьми недель одна группа получала обычную пищу, в то время как другую кормили продуктами с высоким содержанием жиров. Рацион был составлен таким образом, чтобы не ускорить развитие ожирения или диабета. Оба этих состояния могут привести к возникновению нейропатической боли. Это вид боли, который возникает не вследствие реакции на физическое повреждение, а в результате патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе, отвечающих за реакцию на физическое повреждение организма.

Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров вызывала аномально высокую чувствительность организма к болевым стимулам и хроническую боль. Кроме того, такой рацион приводит к аллодинии — это боль вследствие воздействия раздражителей, обычно ее не вызывающих.