Главный онколог Минздрава рекомендовал не отказываться от мяса

Одним из распространенных видов онкологии является рак кишечника. Несмотря на то, что рацион питания играет большую роль в процессе развития заболевания, не стоит отказываться от мяса совсем, заявил онколог Андрей Каприн.
Специалист отметил, что с подверженностью колоректальному раку ассоциируется злоупотребление продукта животного происхождения. Однако, что не следует отказываться от мяса совсем, поскольку оно является ценным источником аминокислот и белка, заявил врач.
«Не стоит есть на регулярной основе именно красное мясо», — заявил Андрей Каприн.
Также врач рекомендовал отказаться от переработанных мясных продуктов. К ним относятся колбаса и сосиски. Они в значительной степени увеличивают риск развития рака кишечника, заявил онколог.