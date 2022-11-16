Главный онколог Минздрава рекомендовал не отказываться от мяса

Одним из распространенных видов онкологии является рак кишечника. Несмотря на то, что рацион питания играет большую роль в процессе развития заболевания, не стоит отказываться от мяса совсем, заявил онколог Андрей Каприн.

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Специалист отметил, что с подверженностью колоректальному раку ассоциируется злоупотребление продукта животного происхождения. Однако, что не следует отказываться от мяса совсем, поскольку оно является ценным источником аминокислот и белка, заявил врач.

«Не стоит есть на регулярной основе именно красное мясо», — заявил Андрей Каприн.