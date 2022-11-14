Онколог рассказал россиянам о вредных для здоровья маслах

Эксперт отметил, что приготовление еды на масле само по себе вредно для организма. В беседе с «Газетой.ру» Ильин посоветовал использовать для приготовления пищи аэрогриль, духовку, «сухую» сковороду и даже мангал.

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Но если уж использовать масло для жарки, то ни в коем случае не брать для этого любые растительные масла первого отжима. Их лучше оставить для салатов. А для термообработки лучше подойдут рафинированные масла.

Ильин объяснил, что практически все растительные масла при термической обработке выделяют трансжиры, которые человеческий организм не научился расщеплять и выводить. Из-за этого возникает риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.