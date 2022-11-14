Три причины проверить уровень железа в организме

Стоит сдать анализ тем женщинам, у которых наблюдается сильная кровопотеря во время менструации.

Также от недостатка железа страдают беременные женщины, которые расходуют его на строительство клеток будущего ребенка. При этом им не поможет даже регулярное употребление продуктов с высоким содержанием вещества.