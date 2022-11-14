Три причины проверить уровень железа в организме

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала, когда стоит проверить уровень железа в организме.
Стоит сдать анализ тем женщинам, у которых наблюдается сильная кровопотеря во время менструации.
Также от недостатка железа страдают беременные женщины, которые расходуют его на строительство клеток будущего ребенка. При этом им не поможет даже регулярное употребление продуктов с высоким содержанием вещества.
Третья причина сдать анализ и проверить уровень железа — хронически вялое состояние. При нехватке железа человек постоянно хочет спать, ногти и волосы становятся ломкими, возникает сухость кожи, передает Life.ru.