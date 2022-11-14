Какие продукты следует исключить из рациона диабетикам

Сливочное масло, сметану и творог жирностью более 5% необходимо исключить из рациона людям с сахарным диабетом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора медицинских наук профессора кафедры эндокринологии в Сеченовском университете Марину Калашникову.

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По ее словам, при сахарном диабете второго типа рекомендуется употреблять углеводы в составе овощей, цельнозерновых и молочных продуктов. При этом лучше исключить из рациона легкоусвояемые углеводы, к которым относятся торты, мороженое, хлебобулочные изделия, мед, варенье, конфеты и шоколад.

Калашникова призвала людей с сахарным диабетом исключить сливки, сыры жирностью более 30%, майонез, жирное мясо, копчености, полуфабрикаты, колбасные изделия, жареную рыбу, семечки и алкоголь.

Эксперт также рассказала, что при диабете нужно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки.

"Следует исключить потребление пакетированных фруктовых соков, сладких напитков, лимонада. Важно обращать внимание на правила приготовления пищи – необходимо исключить процесс жарки и стараться не использовать жиры для приготовления блюд. Допускается применение растительного масла в количестве до одной столовой ложки в день", – пояснила Калашникова.

При этом лучшей профилактикой сахарного диабета она назвала снижение веса на 5–10% от исходного.

Эксперт рекомендовала всем людям старше 45 лет с избыточным весом или ожирения провести контроль глюкозы натощак.