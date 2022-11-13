Сколько человек может обойтись без сна

Вообще основная функция сна — дать возможность мозгу отдохнуть от активности, которая возникает во время бодрствования. Основное, что происходит, в то время как человек спит, — анализ информации, поступающей от внешнего мира. Происходит ее обработка, и она переходит из короткой памяти в длительную память. Поэтому сон можно охарактеризовать как психический процесс, и это во многом необходимо мозгу, ведь если он постоянно будет находиться в возбуждении и постоянно анализировать информацию, он не будет ее запоминать. Головной мозг перегрузится, и будут возникать тяжелейшие заболевания психического профиля.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог