Сколько человек может обойтись без сна

Не секрет, что сон очень важен для здоровья организма. Но, несмотря на его значимость, огромное количество людей регулярно не высыпаются в современном мире. Многих интересует, как же долго человек может продержаться без сна? «Рамблер» вместе с кардиологом Денисом Прокофьевым решил разобраться в этом вопросе.
Однажды подобный эксперимент решил над собой провести 17-летний Рэнди Гарднер. Он смог не спать более 264 часов. Однако после случая с Гарднером комиссия Книги рекордов Гиннесса приняла решение перестать регистрировать подобные «достижения», поскольку это очень рискованно. Хотя при этом науке известны случаи, когда люди не спали и по 449 часов.
По словам Прокофьева, нормальный физиологический сон занимает около семи-восьми часов, а вот без сна человек не может выжить более семи суток.
Рекорд Гарднера был тщательно задокументирован, поскольку он проводился под серьезным надзором врачей и ученых. Специалистам удалось выяснить, что в ходе эксперимента у 17-летнего мальчика различные части мозга на время отключались. Поэтому многие ученые пришли к выводу, что состояние без сна не несет смертельной опасности человеку.