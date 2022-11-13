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29 минут назад

Сколько человек может обойтись без сна

Мария Иглина
Денис Прокофьевэксперт

Не секрет, что сон очень важен для здоровья организма. Но, несмотря на его значимость, огромное количество людей регулярно не высыпаются в современном мире. Многих интересует, как же долго человек может продержаться без сна? «Рамблер» вместе с кардиологом Денисом Прокофьевым решил разобраться в этом вопросе.

Сколько человек может обойтись без сна
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однажды подобный эксперимент решил над собой провести 17-летний Рэнди Гарднер. Он смог не спать более 264 часов. Однако после случая с Гарднером комиссия Книги рекордов Гиннесса приняла решение перестать регистрировать подобные «достижения», поскольку это очень рискованно. Хотя при этом науке известны случаи, когда люди не спали и по 449 часов.

Правда ли, что закаленные люди болеют меньше

По словам Прокофьева, нормальный физиологический сон занимает около семи-восьми часов, а вот без сна человек не может выжить более семи суток.

Вообще основная функция сна — дать возможность мозгу отдохнуть от активности, которая возникает во время бодрствования. Основное, что происходит, в то время как человек спит, — анализ информации, поступающей от внешнего мира. Происходит ее обработка, и она переходит из короткой памяти в длительную память. Поэтому сон можно охарактеризовать как психический процесс, и это во многом необходимо мозгу, ведь если он постоянно будет находиться в возбуждении и постоянно анализировать информацию, он не будет ее запоминать. Головной мозг перегрузится, и будут возникать тяжелейшие заболевания психического профиля.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Рекорд Гарднера был тщательно задокументирован, поскольку он проводился под серьезным надзором врачей и ученых. Специалистам удалось выяснить, что в ходе эксперимента у 17-летнего мальчика различные части мозга на время отключались. Поэтому многие ученые пришли к выводу, что состояние без сна не несет смертельной опасности человеку.

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