Привычка рано засыпать может стать причиной ранней смерти

Исследование британских ученых доказало, что привычка раноложиться спать и рано просыпаться может стать причиной преждевременной смерти.

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По результатам исследования, проведенного учеными Оксфордского университета, отход ко сну раньше десяти часов вечера увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск преждевременной смерти в этом случае повышается на 8%, сообщается в European Heart Journal Digital Health.