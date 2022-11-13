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2 часа назад

Отход ко сну раньше 22 часов может стать причиной преждевременной смерти

Слово и Дело

Исследование британских ученых доказало, что привычка раноложиться спать и рано просыпаться может стать причиной преждевременной смерти.

Привычка рано засыпать может стать причиной ранней смерти
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По результатам исследования, проведенного учеными Оксфордского университета, отход ко сну раньше десяти часов вечера увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск преждевременной смерти в этом случае повышается на 8%, сообщается в European Heart Journal Digital Health.

Впрочем, исходя из исследования, ложиться поздно тоже нельзя. Идеальным временем отхода ко сну, по выводам врачей, является промежуток между 22:00 и 23:00.

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