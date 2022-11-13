Привычка рано засыпать может стать причиной ранней смерти

Исследование британских ученых доказало, что привычка раноложиться спать и рано просыпаться может стать причиной преждевременной смерти.
По результатам исследования, проведенного учеными Оксфордского университета, отход ко сну раньше десяти часов вечера увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск преждевременной смерти в этом случае повышается на 8%, сообщается в European Heart Journal Digital Health.
Впрочем, исходя из исследования, ложиться поздно тоже нельзя. Идеальным временем отхода ко сну, по выводам врачей, является промежуток между 22:00 и 23:00.