Терапевт советует больше спать и разнообразить рацион в конце осени

По словам эксперта, в переходный период между осенью и зимой нужно больше спать и добавить в рацион разнообразия за счет сезонных фруктов и овощей из ближнего зарубежья.

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Также Ярцева рекомендует больше пить воды, а бодрящими напитками, такими как кофе и чай не злоупотреблять.

Ярцева в беседе с NEWS.ru рекомендует не планировать на вечер никаких серьезных дел, а вместо этого лечь пораньше, самое позднее в 22.00.

Терапевт объяснила, что в конце осени у людей появляется хронический недосып из-за короткого светового дня и частой пасмурной погоды. Соответственно ухудшается работоспособность и настроение.

По утрам, специалист советует заниматься зарядкой, но не выматывать себя физическими упражнениями. Это поможет быть вам бодрым в течение дня.

Кроме этого, по мнению врача, на конец осени не стоит затевать грандиозные проекты на работе.