Терапевт советует больше спать и разнообразить рацион в конце осени

По словам эксперта, в переходный период между осенью и зимой нужно больше спать и добавить в рацион разнообразия за счет сезонных фруктов и овощей из ближнего зарубежья.
Также Ярцева рекомендует больше пить воды, а бодрящими напитками, такими как кофе и чай не злоупотреблять.
Ярцева в беседе с NEWS.ru рекомендует не планировать на вечер никаких серьезных дел, а вместо этого лечь пораньше, самое позднее в 22.00.
Терапевт объяснила, что в конце осени у людей появляется хронический недосып из-за короткого светового дня и частой пасмурной погоды. Соответственно ухудшается работоспособность и настроение.
По утрам, специалист советует заниматься зарядкой, но не выматывать себя физическими упражнениями. Это поможет быть вам бодрым в течение дня.
Кроме этого, по мнению врача, на конец осени не стоит затевать грандиозные проекты на работе.
Все это поможет сохранить физическое здоровье и позволит взять верх стрессам и депрессии.