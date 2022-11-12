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4 часа назад

Перечислены опасности для любителей выпить в бане

Секрет Фирмы

Выпить пивка, а то и чего покрепче во время посещения бани для многих считается не только нормальным, но и вообще, частью культурного кода (ссылаются обычно на «Иронию судьбы» и другие фильмы). Но на самом деле ничего хорошего в такой привычке нет. Организм подвергается стрессу с неясными для себя последствиями. О том, почему в парилке лучше только париться, рассказала нарколог Марина Калюжная.

Перечислены опасности для любителей выпить в бане
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В первую очередь стоит осознать, что в бане у человека и так поднимается давление, а также расширяются сосуды. Организм уже под нагрузкой, ему же предлагается ещё и стаканчик с горячительным. Алкоголь ещё сильнее расширяет уже расширенные сосуды, что может привести к самым разным проблемам, список которых тошнотой и рвотой не исчерпывается.

Пострадать могут, например, лёгкие. В бане человек дышит чаще, выпивка же способствует ещё большему напряжению диафрагмы. Появляющаяся икота в таком контексте оказывается уже отнюдь не безобидным симптомом.

«Кроме того, в бане к почкам медленнее поступает кровь. 15 минут в сауне хватает для того, чтобы почки перестали выделять мочу до 7 часов. Так что выпитое горячительное остаётся "бродить" в организме человека, вызывая похмелье, тошноту, головную боль, диарею и прочие симптомы абстинентного синдрома», — предупредила врач.

А если, напарившись, выпить алкоголя и ринуться остужаться в воду, можно дождаться не только икоты, но даже инсульта. После резкого и, как мы выяснили, двойного расширения сосудов, стремительное их сужение приведёт к перепаду, который вместо освежения может дать совсем другой эффект.

Если же выпить прямо очень нужно (ну, мало ли) лучше это делать не в бане, а после завершения всех парильных процедур. Это не мы говорим, а специалист.

ЗОЖ,
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