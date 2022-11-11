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48 минут назад

Учёные: слабые мышцы ухудшают ваше здоровье так же, как курение

Ferra.ru

Учёные Мичиганского университета заявили, что слабые мышцы могут иметь такое же влияние на ваше здоровье в долгосрочной перспективе, как и курение сигарет.

Ученые: слабые мышцы ухудшают здоровье, как курение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Старение у разных людей протекает с разной скоростью. На это влияют в том числе привычки и образ жизни. Теперь исследователи говорят, что мышечная слабость связана с ускоренным биологическим старением. Согласно полученным данным, чем слабее ваша сила хвата, тем больше ваш биологический возраст.

Учёные смоделировали взаимосвязь между биологическим возрастом и силой хвата среди 1274 участников среднего или пожилого возраста. Они пришли к выводу, что если люди будут сохранять свою мышечную силу на протяжении всей жизни, они смогут защититься от многих распространённых возрастных заболеваний.

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