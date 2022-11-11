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1 час назад

Почему офисные работники чаще болеют диабетом и имеют проблемы с ЖКТ

runews24.ru

Сидячая работа и неправильное питание, свойственные офисным работникам, приводят к болезням ЖКТ и диабету.

Почему офисные работники чаще болеют диабетом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Офисные работники больше других рискуют столкнуться с проблемами ЖКТ, ожирением и диабетом. По словам руководителя медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерии Саванович, причина этому – сидячая работа и малоподвижный образ жизни, а также неправильное питание.

Также на усвоение глюкозы не лучшим образом влияет недосып. В перспективе это может привести к сахарному диабету. Также нехватка сна провоцирует ожирение, добавила врач. Когда человек мало спит, он испытывает нехватку соматотропного гормона и повышенный аппетит.

Помимо прочего, сидячая работа может стать причиной расстройства пищеварения, снижения концентрации внимания, ухудшения памяти и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Врач добавила, несомненно, риск возникновения болезней ЖКТ увеличивает неправильное питание, которое свойственно офисным работникам. В свою очередь это отражается на здоровье волос, ногтей и кожи, подытожила Саванович.

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