Раскрыта польза аэробики для пожилых людей

Ученые из Техасского университета сообщили, что год аэробных тренировок улучшает насыщение головного мозга кислородом у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology.

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В исследовании приняли участие 73 пожилых человека, а обследование мозгового кровотока спустя год было проведено 41 человеку. Участники в возрасте от 60 до 80 лет занимались быстрой ходьбой, а также бегом трусцой, либо упражнениями на растяжку.

Отмечается, что спустя год у всех добровольцев, которые занимались бегом или ходьбой, улучшилось снабжение мозга кровью. Кроме того, у участников исследования вырос уровень кислорода и снизилось давление в сосудах мозга и в сонной артерии.