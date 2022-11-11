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57 минут назад

Как поддержать здоровье сердца с помощью сгущенки

РИА "ФедералПресс"

В чем польза сгущенки? По словам врача-диетолога Александры Разареновой, сгущенка обладает большим набором полезных свойств. В том числе она помогает поддерживать здоровье сердца

Как поддержать здоровье сердца с помощью сгущенки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сгущенка богата кальцием, витаминами А, Е и D, фосфором, магнием и калием. Все дело в способе приготовления этого продукта, отметила врач.

«Натуральное молоко подвергают длительной термической обработке при температуре не более 60 градусов, что позволяет выпарить из него лишнюю влагу и увеличить концентрацию полезных веществ, которыми оно богато», – объяснила Разаренова.

Как раз кальций играет большую роль в работе сердечно-сосудистой системы, а калий поддерживает здоровье сердца. Фосфор улучшает мозговую активность, а магний положительно влияет на нервную систему, пишет радио Sputnik со слов специалиста.

«Лучше употреблять сгущенку через 30–40 минут после основного приема пищи... И ограничиться количеством, не превышающим 25–30 граммов в день», – подчеркнула она.

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