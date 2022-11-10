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2 часа назад

Эксперты назвали три способа быстро уснуть

Вечерняя Москва

Многие люди сталкиваются с проблемами при засыпании, а также пробуждениями по ночам. Специалисты перечислили три эффективных способа, помогающих быстро уснуть.

Эксперты назвали три способа быстро уснуть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, перед отходом в постель эксперты рекомендуют отказаться от гаджетов и телевизора, так как излучаемый ими свет побуждает мозг к активности. Помочь уснуть может так называемый белый шум — это акустический шум, который оказывает успокаивающее воздействие.

Тем же, кому во время сна мешают посторонние звуки, специалисты советуют заняться дыхательными упражнениями, которые нужно выполнять лежа с закрытыми глазами. Такое дыхание позволяет расслабиться и ускорит процесс засыпания.

Еще один способ связан с постепенным расслаблением всех мышц, начиная с лица, плеч и рук. После этого нужно сосредоточиться на ногах до их полного расслабления. Затем следует постараться выбросить из головы все посторонние мысли и представить раскачивающийся гамак.

Если указанные способы не окажут должного эффекта, человеку следует обратиться к врачу, передает LIVE24.RU.

Активное занятие спортом за пару часов до сна и тревоги часто мешают людям полностью расслабиться и дать организму выспаться. Что еще влияет на ночной отдых, «Вечерняя Москва» узнала у сомнолога Оксаны Садыковой.

ЗОЖ,Оксана Садыкова,
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