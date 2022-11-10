По каким причинам появляется нервный тик и как от него избавиться

Нервный тик - это внезапное, частое, самопроизвольное сокращение мускулатуры. Одним из ярких примеров является "дергающийся глаз". К сожалению, довольно многие люди хотя бы раз, но сталкиваются с такой проблемой. "Рамблер" спросил у врача, что делать тем, кто столкнулся с подобным недугом или, того хуже, долгое время живет с ним.
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Причины вызывающие те или иные виды тиков, достаточно разнообразны.
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В быту очень часто к этому приводит стресс, депрессия, внезапный страх и даже плохое настроение.
В связи с тем, что регулярное появление нервного тика может быть проявлением серьёзных заболеваний ЦНС, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу неврологу. Для проведения необходимой диагностики и исследований.
Обычно первой линией терапии назначаются успокаивающие препараты растительного происхождения в виде сиропов, таблеток, которые принимаются перед сном, в первую очередь для того, чтобы человек мог эффективно отдохнуть.
Но иногда этого бывает недостаточно и приходится назначать более серьёзные рецептурные лекарственные средства.
Чтобы лечение было быстрым и эффективным лучше разобраться в появлении этого симптома совместно с узким специалистом.
Меры профилактики данных состояний: стараться больше отдыхать именно качественно (сон в ночное время 6-8 часов), соблюдать режим отдыха после интенсивной физической активности, не злоупотреблять спиртными напитками и энергетиками.