Врач рассказал о правилах питания для профилактики болезней

Врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал о правилах питания для профилактики различных болезней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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По словам специалиста, чтобы оставаться здоровым, не нужны какие-либо диеты, достаточно просто умеренно питаться. Чем больше масса тела, тем человеку тяжелее двигаться, тем медленнее протекает метаболизм и происходит обновление и регенерация клеток, объяснил врач.

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Шишонин предупредил, что последствиями частых перееданий могут стать диабет и ожирение, которое может провоцировать развитие рака.

По мнению эксперта, люди с лишним весом должны лучше заботиться о своем здоровье. Он призвал не верить западным трендам, которые пропагандируют бодипозитив, поскольку ожирение – это болезнь. Оно может развиться из-за привычки заедать стресс или отсутствия физической активности.

Он также отметил, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и не следят за питанием, в разы тяжелее переносят различные болезни, например коронавирус. Такие пациенты часто сталкиваются с осложнениями, добавил врач.

Специалист перечислил простые правила умеренного питания:

есть нужно при появлении чувства голода, а не по графику;

не стоит зацикливаться на еде и поддаваться общему помешательству (выкладывать фото еды в соцсетях, следить за выпусками кулинарных программ);

есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу;

необходимо отказаться от сладкого, простых углеводов, трансжиров (заменители сливочного масла, жареные блюда быстрого приготовления, замороженные готовые пицца и пироги и другое);

следует отказаться или ограничить фрукты, так как в них содержится фруктоза;

нужно сокращать количество калорий;

овощи должны подвергаться минимальной термической обработке;

пить лучше обычную воду по мере возникновения жажды;

нужно вести дневник питания – записывать все, что было съедено за день.

Шишонин подчеркнул, что при некоторых заболеваниях есть свои особенности питания, например, гипертоникам совсем не стоит употреблять сладкое и углеводы. Он рекомендовал людям, склонным к гипертонии, придерживаться мясной диеты.

При сахарном диабете нужно есть больше жирной пищи, однако нужно исключить сладости и углеводы, добавил врач. Очень полезны натуральные молочные продукты: сливочное масло, сметана, молоко. Кроме того, диабетикам необходима физическая нагрузка.

Если у человека проблемы с суставами, ему следует меньше и медленнее есть, контролировать вес тела, посоветовал Шишонин. Таким людям нужно больше белка, например, можно употреблять морепродукты.

Для укрепления иммунитета человеку необходимо периодически устраивать разгрузочные дни – один раз в две недели или месяц ничего не есть, только пить воду, объяснил он. Специалист еще раз обратил внимание на то, что для поддержки здорового организма нужна физическая активность. Он рекомендовал больше ходить пешком.

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