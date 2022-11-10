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26 минут назад

Врач предупредил о рисках самостоятельного отбеливания зубов

Слово и Дело

На российском рынке появляется все больше средств и гаджетов для самостоятельного отбеливания зубов. Эти средства лежат в свободном доступе, их использование активно демонстрируют блогеры. Но безопасны эти процедуры для здоровья зубов? На этот вопрос журналу «Слово и Дело» ответил стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

Врач предупредил о рисках самостоятельного отбеливания зубов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Белые зубы с первого взгляда создают приятное впечатление о человеке. Открытая, белозубая улыбка располагает окружающих к ее обладателю. А потому неудивительно, что разнообразные продукты для отбеливания зубов, в изобилии представленные на российском рынке, пользуются спросом у покупателей. Более того, пользователи интернета могут заказывать такие препараты из Китая с доставкой прямо до дверей квартиры.

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Но как отметил в комментарии для «Слово и Дело» стоматолог Владимир Лосев, основная проблема этих средств отбеливания в том, что большая их часть не прошла сертификацию. Поэтому их вред или польза для эмали зубов ничем не подтверждается и не опровергается.

«То есть здесь человек, который приобрел то или иное средство, берет всю ответственность за последующее состояние своих зубов на себя. Поэтому единственное, что можно посоветовать — это неукоснительно соблюдать рекомендации от производителя, указанные на упаковке средства. Не злоупотребляйте данными средствами. Помните, что они могут содержать в своем составе абразивные частицы или кислоты, которые оказывают влияние на эмаль и могут привести к повышению чувствительности зубов», — объяснил Владимир Лосев.

Эксперт объяснил, что наиболее безопасным способом отбеливания зубов является тот, который проходит под наблюдением специалиста. Это не означает, что вся процедура должна проходить именно в клинике. Так, отбеливание зубов при помощи специальных кап можно проводить и дома. Но, как правило, такой тип отбеливания назначается стоматологом.

Специалист выдаст пациенту препарат со специальным веществом, объяснит, как им пользоваться и установит сроки использования. Пациенту останется только купить в аптеке стандартную капу для проведения процедуры в домашних условиях.

«Такое отбеливание зубов нередко является дополнением к процедуре, проведенной в клинике. Домашнее отбеливание призвано достичь более полноценного результата процедуры. И в этом случае капа может изготавливаться индивидуально для пациента. Процедура по рекомендации стоматолога ставит перед собой задачу усилить эффект профессионального отбеливания или может быть направлена на поддержание полученного эффекта», — добавил эксперт.

На состояние и цвет зубов влияет множество факторов. Так, здоровье зубов заметно ухудшается в зимний период, когда организм испытывает нехватку витамина D.

ЗОЖ,Владимир Лосев,
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