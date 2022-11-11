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40 минут назад

В каких продуктах содержится больше всего витамина D

runews24.ruиещё 1

Витамин D представляет собой жирорастворимое органическое соединение. Оно необходимо для поддержания уровня кальция, фосфора и магния в крови.

В каких продуктах содержится больше всего витамина D
Фото: runews24.rurunews24.ru

Такой гормон участвует во многих процессах организма, например, в функционировании щитовидной железы, в повышении иммунитета и так далее.

Норма в день витамина D – от 400 МЕ для младенцев до 800 МЕ для людей старше 70 лет.

Чаще всего дефицит такого вещества наблюдается о пожилых, новорожденных, беременных и у пациентов с нарушениями пищеварительной системы.

Витамин D можно получить, проведя в открытой одежде под солнцем с 11 до 15 часов. При загорании в купальнике хватает получаса. Однако жителям России такое недоступно.

Витамин можно получить из пищи, например, из жирной рыбы — лосося, скумбрии, кеты, а также из морепродуктов.

Ещё это вещество содержится в яичных желтках, грибах, молочных продуктах, соевом молоке, апельсиновом соке, морской капусте, говяжьей печени.

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