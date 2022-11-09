Ученые выяснили, какая диета может снижать риск ожирения

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что две недели диеты, богатой томатами, повысили разнообразие кишечных микробов и увеличили количество «полезных» бактерий у молодых свиней. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

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Исследователи провели эксперимент на 20 поросятах, недавно отнятых от груди. Половина из них получала стандартный рацион, а другая половина — адаптированный рацион с 10%-м содержанием порошка, приготовленного из томатов. Содержание клетчатки, сахара, белка, жиров и калорий было одинаковым в обеих группах.

Результаты исследования микробиоты кишечника в образцах фекалий показали, что богатая томатами диета увеличила разнообразие микробов в кишечнике. Кроме того, увеличилось содержаний бактерий Bacteroidota по сравнению с Bacillota. Ранее такое соотношение бактерий было связано с положительными последствиями для здоровья, в том числе снижением риска ожирения.