Почему для здоровья важны большие ягодицы: есть несколько причин

Ягодицы - это большие и сильные мышцы, которые помогают поддерживать таз, стабилизировать тазобедренный сустав, обеспечивают движение бедра. Кроме того, если у человека развиты ягодичные мышцы, то у него однозначно не будет проблем с опорно-двигательным аппаратом.

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Ягодичные мышцы - это на самом деле группа из трёх мышц. Среди них - малая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца и большая. Все эти мышцы совместно с мозгом участвуют в генерации энергии, удерживании тела в вертикальном положении. Ещё данные мышцы защищают тазобедренный сустав от сдвига и от ударов.

Ряд исследований показывает, что люди, страдающие от боли в бедре, также имеют проблемы с ягодичными мышцами. Из-за нарушений в работе ягодичных мышц человеку может быть сложнее выдерживать вес при стоянии на одной ноге или подъёме по лестнице.

Размер мышц ягодиц может уменьшиться из-за болезней тазобедренного сустава (синдром сильной вертельной боли), остеоартрита тазобедренного сустава.

Сильные ягодичные мышцы, как показывают научные исследования, могут облегчить жизнь при стеоартрите тазобедренного сустава. К примеру, люди в этом случае быстрее поднимаются по лестнице, ходят тоже в целом быстрее, а также преодолевают большие расстояния.