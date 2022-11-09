Как самому определить пониженное давление

Пониженное давление (АД) — менее 100/60 мм рт. ст. — официально называется артериальной гипотензией (гипотонией). Определить его можно и без специальных приборов.

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Существуют наиболее частые симптомы, которые могут свидетельствовать о значительном падении давления, рассказал кардиолог, врач функциональной диагностики «Европейского медицинского центра» Рашид Сонгуров.

«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота», — рассказал врач.

К частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. А если давление рухнет резко, можно упасть в обморок.

У людей с низким давлением часто бывают холодные конечности, а пальцы рук немеют. В общем, если вы чувствуете себя немножко зомби, возможно, всё дело в низком давлении. Чем сильнее симптомы, тем ниже давление, подчеркнул кардиолог.

А ещё состояние больного гипотензией ухудшается в вертикальном положении и улучшается в положении лёжа. Но доктор не рекомендовал проверять давление с помощью изменения положения тела — это не очень-то информативно.