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1 час назад

Мрак днем оказался опасен для здоровья: развивает депрессию и психозы

Ferra.ru

Учёные обнаружили, что как дневной мрак, так и ночной свет плохо влияют на психическое состояние людей.

Мрак днем оказался опасен для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании изучили более 86 тысяч человек возрастом 37-72 года. Эти люди в течение недели носили умные часы с датчиком освещённости. Спустя какое-то время их проверяли на предмет наличия психических расстройств.

Оказалось, что у тех, кто получал больше света ночью, был повышен риск большого депрессивного расстройства, самоповреждающего поведения, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и психотических эпизодов.

Также выяснилось, что у пациентов с депрессивными расстройствами дневная освещённость часто была снижена, а ночная — повышена.

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