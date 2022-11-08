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1 час назад

Названы продукты, разрушающие зубы

Letidor.ruиещё 1

Давно доказано, что сахар вреден для зубов, поэтому многие стараются исключить из рациона конфеты, торты и пирожные. Однако привести к развитию кариеса может не только сладкое, здоровье ротовой полости портят и привычные продукты. Подробности читайте в нашей новости.

Названы продукты, разрушающие зубы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Разрушают зубную эмаль кислоты, которые содержатся в пище, их много в домашней консервации. Уксус, который добавляется в маринад истончает зубную эмаль. Также лучше не злоупотреблять картофелем.

Жареная, пюре, отварная или фри — любые варианты блюд с картошкой опасны для зубов. В картофеле много крахмала, который за счет частичного гидролиза распадается во рту на легкие углеводы, формирует идеальные условия для процветания кариесогенных бактерий. Кроме того, крахмал очень липкий, он остается в виде микроскопических комочков на зубах, продлевая воздействие на зубы. Постепенно формируется плотный налет, от которого сложно избавиться, — Юлия Лапушкина, врач-стоматолог.

Вредят зубам и хлебобулочные изделия, во время их употребления поверхность зубов покрывается тонкой пленкой из углеводов, в которой активно размножаются патогенные микроорганизмы. Повышается риск пародонтита, кровоточивости десен, выпадения зубов, сообщает «Доктор Питер».

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