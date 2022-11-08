Названы продукты, разрушающие зубы

Жареная, пюре, отварная или фри — любые варианты блюд с картошкой опасны для зубов. В картофеле много крахмала, который за счет частичного гидролиза распадается во рту на легкие углеводы, формирует идеальные условия для процветания кариесогенных бактерий. Кроме того, крахмал очень липкий, он остается в виде микроскопических комочков на зубах, продлевая воздействие на зубы. Постепенно формируется плотный налет, от которого сложно избавиться, — Юлия Лапушкина, врач-стоматолог.