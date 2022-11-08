Названы продукты, которые продлят жизнь при больном сердце

Ученые рассказали о продуктах, которые важны для людей с больным сердцем.

«Добавление в рацион множества продуктов с омега-3 жирными кислотами позволит продлить жизнь людям с болезнями сердца и сосудов», — цитирует «Вечерняя Москва» ученых.

Согласно приведенным данным, люди, которые включают в рацион продукты с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты подвергаются меньшему риску смерти из-за осложнений сердечно-сосудистых патологий.

Ранее "Свободная пресса" писала, что кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, от чего можно умереть во сне. Человек может скончаться из-за нарушения сердечного ритма. Обычно такое происходит у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.