Что делать, если вы не можете уснуть

Вы уже перепробовали всё, но так и не можете заснуть? Если это длится уже 15-20 минут и больше, то переключитесь на какое-то другое дело. Это точно должно помочь.

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Если вы не можете заснуть в комнате, где обычно спите, то встаньте и на какое-то время займитесь другими делами в другой комнате. Это даст возможность вашему мозгу ассоциировать сон с обстановкой в спальне. Поэтому и возвращаться в эту комнату имеет смысл только тогда, когда вы будете готовы ко сну.

Некоторым людям могут помочь заснуть различные методы релаксации. Это, например, дыхательные техники (на раз-два-три-четыре вдохнуть через нос и точно так же на раз-два-три-четыре выдохнуть через рот).

Существуют и практики осознанности. Они помогут сосредоточиться на настоящем моменте, уменьшат стресс, улучшат сон. Некоторые любят также принимать участие в управляемых медитациях (то есть в таких, которые проводятся инструктором).

Мысленные образы тоже способны облегчить процесс засыпания. Исследование, которое проводилось доктором Эллисон Харви из Калифорнийского университета в Беркли, показало, что люди, которых просили вспомнить во всех деталях какую-то расслабляющую сцену, засыпали быстрее, чем остальные. Одно из объяснений такого эффекта состоит в том, что представленная сцена заполнила «когнитивное пространство» и человек уже не мог погружаться в тревожные мысли, которые могли бы помешать сну.