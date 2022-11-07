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8 минут назад

Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил оценил эффективность магнитно-резонансной томография (МРТ) при болях в спине. В своем Telegram-канале он заявил, что этот популярный метод исследования не дает полезной для лечения информации.

Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников предупредил, что делать МРТ без специальных рекомендаций врача противопоказано.

«Боль в спине показаниями не являются. Спина как болела, так и будет болеть», — подчеркнул медик.

Для лечения спины доктор посоветовал сбросить лишний вес, много двигаться и регулярно заниматься лечебной гимнастикой.

«МРТ не лечит! И дает информацию, которая не имеет смысла», — добавил он.

По его словам, зачастую боль в спине свидетельствует о грыже или спондилезе.

Специалист выразил выразил уверенность в том, что пациент часто самостоятельно обращаются в медучреждения для получения бессмысленных диагностик и консультаций.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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