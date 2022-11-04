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32 минуты назад

Советы врачей, как дольше выглядеть моложе

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! опросило экспертов и узнало, что сделать, чтобы кожа дольше выглядела моложе.

Советы врачей, как дольше выглядеть моложе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Антиоксиданты могут помочь.

Диетологи утверждают, что включение антиоксидантов в рацион — один из лучших способов улучшить внешний вид кожи. Антиоксиданты в больших количествах содержатся в свежих ягодах и фруктах, в частности в облепихе, чернике, винограде, клюкве, рябине, смородине, гранатах. Богаты антиоксидантами орехи, некоторые овощи и бобы.

2. Бросить курить.

Сигаретный дым очень вреден, и не только для вида кожи.

3. Перестать есть сахар.

Специалисты считают, что сахар увеличивает количество прыщей, способствует появлению морщин, развитию тёмных пятен и т.д.

4. Следует есть больше белка.

Лучшими источниками белка являются курица, рыба, яйца, творог, арахисовое масло, чечевица и т. д.

5. Ухаживать за кожей.

Да, это было ожидаемо. Лучше выбирать натуральные уходовые средства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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