Из-за чего может возникнуть постоянное чувство усталости

Осень — это время, когда усталость берёт своё. Сил на повседневные дела становится всё меньше, а от желания поваляться на диване уже не отвертеться. Всегда ли усталость связана с перегрузками по работе или есть и другие причины? О том, как побороть неприятный симптом, «Секрету» рассказала Фатима Кульчиева, врач-эндокринолог клиники «Медси в Южном Бутово».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Одних усталость беспокоит на фоне заболевания. Других — во время реабилитации. Третьих — в период умственных и физических нагрузок. Есть люди, у которых слабость и усталость чётко связана со сменой сезонов или менструальным циклом. Но что делать, если быстро устаёшь и слабость беспокоит длительное время без видимых и понятных причин?

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Анемия

Слабость может сопровождать многие заболевания. Поэтому если симптом сохраняется долгое время, то грамотнее всего — обратиться к врачу. К примеру, слабость вместе с другими симптомами может сопровождать анемии различных происхождений. При этой болезни нарушается питание всех органов и тканей, возможно снижение памяти, непереносимость обычных физических нагрузок, усиленное выпадение волос. В свою очередь, заболевания крови часто сопряжены с дефицитом железа и витаминов группы В, которые сами по себе могут вызвать слабость. Если заподозрили, что причина усталости кроется именно в этом — разобраться в анализах и поставить правильный диагноз поможет врач.

Дефицит витамина D

Чаще всего упадок сил связывают с дефицитом витамина D. Его не хватает многим: дело в том, что концентрация витамина в ежедневных продуктах питания крайне низкая. А получить его с солнечным светом в осенний период проблематично — особенно если живёшь в северных широтах. Правильно подобрать терапию и индивидуальную схему поддержания оптимального уровня витамина D поможет эндокринолог, педиатр или терапевт.

Гормональные заболевания

Проблемы с «эндокринкой» способны ослабить организм и расстроить работу многих систем в организме. Дисфункция щитовидной железы — это когда эта самая железа не вырабатывает нужное количество гормонов — может вызвать выраженную слабость, сонливость, нарушить память, изменить менструальный цикл, аппетит и массу тела. Заболевания надпочечников — отвечают, например, за выработку «гормона страха» адреналина — способны значительно повлиять на самочувствие: вызвать слабость, скачки артериального давления, головные боли. Гормональное заболевание может передаваться по наследству, но часто встречается у людей и без предрасположенности. Грамотно установить или исключить диагноз поможет врач-эндокринолог.

Резюме