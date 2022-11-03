Как умение держать равновесие может продлить жизнь

Тренировки на умение держать равновесие полезны для здоровья и могут продлить жизнь. Тренер по китайскому боевому искусству тай-чи Джордж Локер объяснил, как это связано и каким способом лучше можно развить координацию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Потеря баланса начинается с 45 лет. Посмотрите на мужчин этого возраста и старше. Их мышцы на ягодицах и бедрах становятся меньше. А это одни из самых сильных мышц тела. У многих растет живот, а ноги остаются тонкими из-за неправильного питания и образа жизни. И это трудно исправить. Профилактикой потери равновесия нужно заниматься уже в этом возрасте», – передает Lenta.ru слова тренера.

По словам специалиста, в результате падения погибают сотни тысяч людей, не удержавших равновесие. Как правило, это люди пожилого возраста. Из-за плохой координации они все реже выходят из дома, и ситуация ухудшается. Поэтому эксперты рекомендуют чаще двигаться и вести более активный образ жизни.

Локер также отметил, что искусство тай-чи хорошо способствует развитию координации. Оно не такое утомительное, как многие другие виды спорта, а хорошего результата помогут добиться восемь недель занятий.

В домашних условиях специалисты рекомендуют выполнять упражнения, где нужно стоять на одной ноге. Можно, например, чистить зубы или что-то готовить в такой позе. Делать это стоит минимум 15 минут в день.

Также полезны упражнения с поднятием тяжести. Они не только помогают укрепить мышцы, но и укрепить кости, снизить риск развития деменции.