Медики назвали 7 полезных процессов в организме при употреблении кофе

Давно известно, что кофеин в умеренных количествах способен стимулировать нервную систему, заряжая энергией. Кроме того, этот напиток бодрости также имеет и множество других эффектов.

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По словам исследователей Гарвардской школы общественного здравоохранения, любители кофе мыслят более позитивно, поскольку регулярное употребление напитка делает их счастливыми. Дело в том, что кофеин, влияя на работу головного мозга, не только улучшает умственную активность, но и увеличивает выработку дофамина – гормона счастья.

Также медики отметили, что 2-4 чашки кофе в день снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и улучшает память. Однако здесь речь идет только о натуральном кофе без различных добавок, сообщает издание En Son Haber.

Еще регулярное употребление кофе повышает физическую работоспособность. Особенно это касается тренировок во время аэробных занятий или упражнений на выносливость. Как отмечают эксперты, кофеин способен остановить высвобождение химических веществ, которые вызывают умственное утомление.

Любители кофе меньше подвержены целлюлиту, поскольку используют кофейную гущу и в качестве косметического средства. Содержащиеся в ней антиоксиданты способствуют выведению токсинов и стимулируют кровообращение.