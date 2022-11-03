Россиянам назвали положение тела для самого крепкого сна

Стороны света могут влиять на качество сна человека в том или ином положении тела, заявили специалисты Фонда исследований сна.

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Ученые обратили внимание на животных, которые предпочитают спать и есть в направлении с севера на юг. Специалисты полагают, что такая тенденция может быть актуальна и для людей, передает Live 24.