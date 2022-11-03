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1 час назад

Россиянам назвали положение тела для самого крепкого сна

Слово и Дело

Стороны света могут влиять на качество сна человека в том или ином положении тела, заявили специалисты Фонда исследований сна.

Россиянам назвали положение тела для самого крепкого сна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые обратили внимание на животных, которые предпочитают спать и есть в направлении с севера на юг. Специалисты полагают, что такая тенденция может быть актуальна и для людей, передает Live 24.

Самый крепкий и продолжительный сон считается на боку или спине. При этом тело человека должно быть расположено в направлении с севера на юг. Ученые предположили, что это связано с электромагнитным полем Земли.

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