Россиянам назвали положение тела для самого крепкого сна

Стороны света могут влиять на качество сна человека в том или ином положении тела, заявили специалисты Фонда исследований сна.
Ученые обратили внимание на животных, которые предпочитают спать и есть в направлении с севера на юг. Специалисты полагают, что такая тенденция может быть актуальна и для людей, передает Live 24.
Самый крепкий и продолжительный сон считается на боку или спине. При этом тело человека должно быть расположено в направлении с севера на юг. Ученые предположили, что это связано с электромагнитным полем Земли.