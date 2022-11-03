Врач рассказал, почему детям опасно курить вейп

Электронные системы для курения представляют угрозу для здоровья и жизни как взрослых людей, так и подростков – это доказанный факт. Абсолютно все вейпы являются такими же вредными, как и обычные табачные изделия. Однако подростки скупают устройства и соответствующие жидкости, будучи уверенными в их безопасности. В чем кроется опасность таких систем для молодых организмов, рассказал главный врач Областной наркологической больницы Свердловской области, главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.
«Вейпы и никотиновые или безникотиновые жидкости максимально не полезны как для взрослого человека, так и для подростка. Почему на них подсаживаются – идет активная кампания, что устройства не так вредны, как табачные изделия, вызывающие онкологические заболевания, якобы у вейпов не такой резкий запах и прочее. Но по факту в них содержатся канцерогены. На данный момент все исследования, которые проводились и проводятся, показывают, что в смесях для электронных систем высокая концентрация пропиленгликоля и других опасных веществ», – объяснил врач в разговоре с «ФедералПресс».
Поддубный добавил, что в жидкостях для вейпа всегда содержится никотин, причем синтетический. Он часто используется в других концентрациях как пестицидное средство.
«Курение вейпов – первый шаг к началу употребления табачных изделий. У подростков формируется никотиновая зависимость, потому что в жидкостях это вещество все же есть, кто бы что не писал на упаковке. И дети быстрее впадают в зависимость. У них растущий организм, защитные свойства не так сильно сформированы», – дополнил врач.
Курительные жидкости никак не регламентированы, не сертифицированы, не проверены. Что в них содержится, знает только производитель. А честный он или нет – выяснить сложно. Сейчас в России есть ограничения, которые запрещают добавлять в смеси более определенного процента никотина, но никто не проверяет это количество, отметил собеседник. Контроля за вейпами совершенно нет.
«Еще один важный момент – вейп является техническим устройством. Он может взорваться. Есть масса таких случаев, когда дети калечили себя, используя эти системы», – подчеркнул Поддубный.
Согласно исследованиям, от вейпов развиваются различные легочные болезни по типу бронхиальной астмы. Ничего полезного в вейпах нет – это факт, заключил эксперт.