Врач рассказал, почему детям опасно курить вейп

«Вейпы и никотиновые или безникотиновые жидкости максимально не полезны как для взрослого человека, так и для подростка. Почему на них подсаживаются – идет активная кампания, что устройства не так вредны, как табачные изделия, вызывающие онкологические заболевания, якобы у вейпов не такой резкий запах и прочее. Но по факту в них содержатся канцерогены. На данный момент все исследования, которые проводились и проводятся, показывают, что в смесях для электронных систем высокая концентрация пропиленгликоля и других опасных веществ», – объяснил врач в разговоре с «ФедералПресс».