Диетолог Дианова озвучила норму потребления хурмы

Чтобы получить от хурмы максимальную пользу, важно соблюдать норму потребления продукта в день. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, в каком количестве хурма не представляет вреда для здоровья.

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По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые содержат меньше 50 килокалорий на 100 грамм продукта.

— Хурма содержит чуть большее значение: 67 ккал на 100 грамм, поэтому лучше ограничить потребление до одного плода в день, — рекомендовала Дианова.

Собеседница «ВМ» отметила также, что в хурме содержатся пищевые волокна и клетчатка, которые предотвращают вероятность появления лишних килограммов, так как оказывают влияние на скорость насыщения.