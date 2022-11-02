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2 часа назад

К каким проблемам со здоровьем приводит стресс

Вечерняя Москва

Организм справляется со стрессом за счет серьезных изменений в работе всех органов и систем. Такое заявление сделала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

К каким проблемам со здоровьем приводит стресс
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в условиях стрессовой ситуации организм мобилизуется, справляясь с угрозой, но происходит это за счет серьезных изменений работы всех органов и систем.

Зачастую в стрессовых ситуациях у человека повышается артериальное давление, учащается ритм сердца, может возникнуть чувство нехватки воздуха. Также у многих нарушается работа почек и ЖКТ, могут появиться боли в области желудка.

Устранение стрессовой ситуации обычно приводит к восстановлению прежнего ритма жизнедеятельности человека, передает РИАМО.

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