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1 час назад

Малышева развеяла миф об острой пище

Lenta.ruиещё 2

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По слова специалистов, острые продукты полезны для здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева развеяла миф об острой пище
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Запомните, все острое высоко полезно для здоровья, все острое обладает обезболивающим действием. Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак», — заявила Малышева.

Специалисты также опровергли распространенное мнение, что острая пища вызывает изжогу.

«Если у вас в принципе есть изжога, значит, у вас повреждение пищевода соляной кислотой, то есть у вас есть на пищеводе рана. Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжоги», — указала Малышева.

Вместе с тем врачи отметили и минусы таких блюд. Гандельман предупредил, что когда человек ест острую пищу, у него уменьшается чувствительность к соленому, в связи с чем он может употреблять много соли.

ЗОЖ,Елена Малышева,Первый канал,
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