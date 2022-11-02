Малышева развеяла миф об острой пище

«Если у вас в принципе есть изжога, значит, у вас повреждение пищевода соляной кислотой, то есть у вас есть на пищеводе рана. Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжоги», — указала Малышева.