Чем грозит сон с полуоткрытыми глазами

Сон с приоткрытыми глазами может указывать на проблемы с щитовидной железой и нервной системой, поэтому в таких случаях нужна консультация сразу нескольких специалистов. Об этом Москве 24 рассказала офтальмолог Анна Никитина.

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По словам эксперта, при подобных нарушениях сна необходимо пройти осмотр роговицы. Она может пересыхать, так как в таком состоянии не питается слезной жидкостью.

"Слеза обволакивает глаз, когда его закрывает веко. В легких случаях проблему можно будет решить с помощью специальных мазей и гелей, которые защитят роговицу", – объяснила врач.

Также пациентам с подобными проблемами необходимо обязательно провериться у эндокринолога. Сон с полуоткрытыми глазами может оказаться следствием эндокринной офтальмопатии – прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз. Чаще всего оно развивается из-за нарушения в работе щитовидной железы, предупредила Никитина.

Также сон с полуоткрытыми глазами наблюдается при нарушении иннервации глазных мышц (снабжения их нервами для связи с центральной нервной системой. – Прим. ред.) и слабости круговых мышц, которые отвечают за нормальное смыкание век.

Кроме этого, причиной может быть лунатизм либо развитие серьезных неврологических состояний, перечислила офтальмолог. Поэтому пациентам с подобной проблемой стоит обратиться и к неврологу, посоветовала Никитина.