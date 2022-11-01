Даже чипсы нельзя. Названы пять продуктов, отнимающие силу у мужчин

Многие радости жизни могут оказаться губительными для мужского здоровья. Это касается и вкусностей. Существуют даже такие продукты питания, от которых страдает потенция и либидо. Да, на мужскую силу может повлиять даже еда. Врач-уролог Руслан Корнилов составил список из таких опасных продуктов, от которых вообще лучше отказаться. По крайней мере, если ещё есть дальнейшие планы на половую жизнь.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Удивительно звучит, но пиво — это «женский» напиток. Не спешите возмущаться! Дело в том, что хмель в составе напитка, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов. Со временем именно поэтому появляется и растёт классический «пивной» живот и обвисает грудь.

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По словам онкоуролога Марка Гадзияна, фитоэстрогены в хмельном напитке мешают нормальной выработке тестостерона — основного мужского гормона. В итоге у любителя пива не только меняется фигура, слабеет сексуальное влечение и сила, но и могут возникнуть проблемы с продолжением рода. Речь даже может заходить и о бесплодии.

Уролог также не советует мужчинам употреблять в пищу сою и продукты из неё — соусы, соевое молоко, сыр тофу. В сое есть растительные эстрогены, ухудшающие мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции. На языке бульварного чтива — нефритовый жезл не придёт в боевую готовность.

По словам Корнилова, следует отказаться и от бекона. Дело в том, что свиной жир из-за насыщенности эстрогеном напрямую ухудшает гормональный фон у мужчин. К тому же в жире много калорий — а в рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 г жира в сутки.

Свиной жир ещё и сложно усваивается — для его переработки организм тратит глюкозу, которая нужна для полноценной работы мозга. А если свиной жир ещё и запивать алкоголем, то печень за это спасибо точно не скажет.

Мята, так же как хмель и соя, богата гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами. Поэтому это растение частенько называют женской травой. Если мужчина регулярно употребляет мяту или добавляет её в чай, он рискует снизить выработку тестостерона и уменьшить либидо.