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2 часа назад

Даже чипсы нельзя. Названы пять продуктов, отнимающие силу у мужчин

Секрет Фирмы

Многие радости жизни могут оказаться губительными для мужского здоровья. Это касается и вкусностей. Существуют даже такие продукты питания, от которых страдает потенция и либидо. Да, на мужскую силу может повлиять даже еда. Врач-уролог Руслан Корнилов составил список из таких опасных продуктов, от которых вообще лучше отказаться. По крайней мере, если ещё есть дальнейшие планы на половую жизнь.

Даже чипсы нельзя. Названы пять продуктов, отнимающие силу у мужчин
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Удивительно звучит, но пиво — это «женский» напиток. Не спешите возмущаться! Дело в том, что хмель в составе напитка, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов. Со временем именно поэтому появляется и растёт классический «пивной» живот и обвисает грудь.

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По словам онкоуролога Марка Гадзияна, фитоэстрогены в хмельном напитке мешают нормальной выработке тестостерона — основного мужского гормона. В итоге у любителя пива не только меняется фигура, слабеет сексуальное влечение и сила, но и могут возникнуть проблемы с продолжением рода. Речь даже может заходить и о бесплодии.

Уролог также не советует мужчинам употреблять в пищу сою и продукты из неё — соусы, соевое молоко, сыр тофу. В сое есть растительные эстрогены, ухудшающие мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции. На языке бульварного чтива — нефритовый жезл не придёт в боевую готовность.

По словам Корнилова, следует отказаться и от бекона. Дело в том, что свиной жир из-за насыщенности эстрогеном напрямую ухудшает гормональный фон у мужчин. К тому же в жире много калорий — а в рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 г жира в сутки.

Свиной жир ещё и сложно усваивается — для его переработки организм тратит глюкозу, которая нужна для полноценной работы мозга. А если свиной жир ещё и запивать алкоголем, то печень за это спасибо точно не скажет.

Мята, так же как хмель и соя, богата гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами. Поэтому это растение частенько называют женской травой. Если мужчина регулярно употребляет мяту или добавляет её в чай, он рискует снизить выработку тестостерона и уменьшить либидо.

Ну и самое неприятное. Излюбленный снек — картофельные чипсы. По словам уролога, у мужчин после 45 лет высок риск развития рака кишечника и образования полипов. В этом возрасте лучше включить этот продукт в свой чёрный список.

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