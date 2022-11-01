Вейпинг оказался так же опасен для сердца, как и десятилетия курения

Если вы думаете, что использование электронных сигарет — более безопасный способ потребления никотина, подумайте ещё раз. Исследователи утверждают, что вейпинг вызывает изменения в сердечно-сосудистой функции, которые аналогичны влиянию курения сигарет в течение почти 20 лет.

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В двух новых исследованиях учёные изучили различия в здоровье сердца у людей, которые курили или электронные сигареты, или обычные, или не курили вовсе.

В первом исследовании участники, которые использовали либо электронные сигареты, либо традиционные, демонстрировали более значительное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также сужение кровеносных сосудов.