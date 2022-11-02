Стоматолог назвал продукты для здоровья зубов.

Стоматолог Иван Муссуров посоветовал добавить в рацион ряд продуктов для здоровья зубов.

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В беседе с изданием Pravda.Ru он назвал полезными орехи, морковь, свёклу, яблоки и огурцы.

По его словам, жёсткие фрукты и овощи обеспечивают дёснам массаж, очищают зубную эмаль, способствуют выделению слюны.

Много полезных витаминов и элементов содержится в зелени. К антибактериальным продуктам относятся мёд и различные виды ягод.

Как отметил Муссуров, главное — подойти к составлению рациона ответственно.