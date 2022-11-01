Можно ли принимать несколько БАДов одновременно

Как правильно сочетать БАДы и для каких целей их применять, рассказала заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

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Эксперт подчеркнула, что витамин D и омега-3 необходимы всем россиянам, включая детей. Железо нужно принимать людям, не употребляющим красное мясо, а также во время поста.

Также стоит помнить о дополнительном приеме препаратов, содержащих йод, если человек проживает в йододефицитных районах. Будут полезны витамины группы В.

Витамины D и B12, омега-3, железо, йод сочетаются между собой. Если вы принимаете сразу несколько биологически активных добавок, то лучше сначала посоветоваться с врачом, предупредила врач в комментарии Общественной службе новостей.

Она пояснила, что разные БАДы по-разному взаимодействуют между собой. Неправильное их сочетание может оказать негативное влияние на организм, резюмировала Калинченко.