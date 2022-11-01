Можно ли принимать несколько БАДов одновременно

Как правильно сочетать БАДы и для каких целей их применять, рассказала заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.
Эксперт подчеркнула, что витамин D и омега-3 необходимы всем россиянам, включая детей. Железо нужно принимать людям, не употребляющим красное мясо, а также во время поста.
Также стоит помнить о дополнительном приеме препаратов, содержащих йод, если человек проживает в йододефицитных районах. Будут полезны витамины группы В.
Витамины D и B12, омега-3, железо, йод сочетаются между собой. Если вы принимаете сразу несколько биологически активных добавок, то лучше сначала посоветоваться с врачом, предупредила врач в комментарии Общественной службе новостей.
Она пояснила, что разные БАДы по-разному взаимодействуют между собой. Неправильное их сочетание может оказать негативное влияние на организм, резюмировала Калинченко.
До этого нутрициолог Екатерина Пурахина назвала необходимые БАДы для женщин старшего возраста. Женщинам старше 45 лет она порекомендовала употреблять БАДы с содержанием витаминов группы В, С, D, К1, а также омега-3 и лецитин, передает Nation news.