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24 минуты назад

Что происходит с организмом человека, который не занимается сексом

Мира Маркина

В то время как одни люди отказываются от интимной близости намеренно, другие воздерживаются от секса в силу жизненных обстоятельств. Но и те, и другие задаются вопросом – что происходит с организмом в период воздержания? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Что происходит с организмом человека при отказе от секса
Фото: UnsplashUnsplash

Уровень стресса

Во время секса в кровь поступают полезные гормоны: эндорфин, окситоцин, дофамин и не только. Они способствуют улучшению настроения, снимают стресс и снижают тревогу. Отсутствие регулярной интимной близости приводит к тому, что число полезных гормонов снижается, и уровень стресса растет.

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Острая боль

Оргазм способствует выработке эндорфинов – гормонов, которые считаются природными опиатами или обезболивающим. Благодаря им головная или менструальная боль может сойти на нет. А вот отсутствие эндорфинов чревато обратным эффектом.

Плохая эрекция

Воздержание приводит к снижению уровня тестостерона, который напрямую влияет на эрекцию. Эксперты предупреждают, что эта проблема особенно актуальна для мужчин старше 55 лет.

Проблемы с сердцем

Секс можно воспринимать как приятную кардионагрузку. У людей, которые занимаются сексом не реже двух раз в неделю, меньше риск инфаркта и ниже кровяное давление. Если же интим отсутствует, вы лишаетесь данной профилактики сердечных недугов.

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