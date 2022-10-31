Что происходит с организмом человека при отказе от секса

В то время как одни люди отказываются от интимной близости намеренно, другие воздерживаются от секса в силу жизненных обстоятельств. Но и те, и другие задаются вопросом – что происходит с организмом в период воздержания? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Уровень стресса

Во время секса в кровь поступают полезные гормоны: эндорфин, окситоцин, дофамин и не только. Они способствуют улучшению настроения, снимают стресс и снижают тревогу. Отсутствие регулярной интимной близости приводит к тому, что число полезных гормонов снижается, и уровень стресса растет.

Острая боль

Оргазм способствует выработке эндорфинов – гормонов, которые считаются природными опиатами или обезболивающим. Благодаря им головная или менструальная боль может сойти на нет. А вот отсутствие эндорфинов чревато обратным эффектом.

Плохая эрекция

Воздержание приводит к снижению уровня тестостерона, который напрямую влияет на эрекцию. Эксперты предупреждают, что эта проблема особенно актуальна для мужчин старше 55 лет.

Проблемы с сердцем