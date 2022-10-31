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1 час назад

Гастроэнтеролог назвала последствия злоупотребления фастфудом

Вести Подмосковья

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Елисеева в разговоре с «NEWS.ru» озвучила последствия злоупотребления фастфудом. По ее мнению, чрезмерное употребление такой пищи чревато множеством негативных последствий – от лишнего веса до серьезных заболеваний.

Гастроэнтеролог назвала последствия злоупотребления фастфудом
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Фастфуд только называется «быстрой едой». Это иллюзия, навязанная рекламщиками. На сжигание вредных калорий и «переваривание» якобы свежего мяса и прочего уходят сутки как минимум, а то и больше. И хорошо, если дело закончится только временным расстройством пищеварения, лишними 100–200 граммами жира на боках или бедрах», — отметила эксперт.

Но последствия могут быть и более серьезными. К примеру, диабет второго типа из-за «убойных доз простых углеводов в виде сахара». Врач также отметила вред для организма ароматизаторов, консервантов и другой химии, которая используется в фастфуде.

За один раз человек может «загрузиться» 1200–1500 калориями, а то и больше. Это порядка половины суточной нормы для взрослого мужчины, среднестатистический человек их не сожжет, если вы не занимаетесь спортом ежедневно, не бегаете и не плаваете километров по 5-7 за раз, сказала Елисеева. Но и любителям спорта врач советует забыть о фастфуде. Специалист порекомендовала отдавать предпочтение крупам, овощам, фруктам, курице, индейке.

ЗОЖ,Татьяна Елисеева,
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