Эндокринолог рассказала об опасных последствиях йододефицита

Даже небольшой дефицит йода приводит к заболеваниям щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова.

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"Страдает щитовидная железа, потому что йод – обязательный структурный компонент ее гормонов. При тяжелом дефиците развивается гипотиреоз – недостаточность щитовидной железы. Но такой дефицит больше характерен для стран третьего мира”, – объяснила эксперт.

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В России преобладает легкий и умеренный йододефицит. Однако он тоже опасен, отметила врач. Щитовидная железа, преодолевая нехватку йода, может наращивать свои мощности путем диффузного (равномерного) или узлового (неравномерного) разрастания.

Для детского и молодого возраста характерно диффузное увеличение железы, для старшего – образование узлов. И то и другое явление называется зобом. Он представляет собой видимое на глаз стойкое опухолевидное увеличение щитовидной железы.

Достигнув значительных размеров, йододефицитный зоб способен смещать и сдавливать окружающие органы и мешать тем самым их функционированию. Человек при этом может чувствовать серьезный дискомфорт при дыхании и глотании.

Кроме того, зоб может приобретать "автономию", что приводит к бесконтрольной продукции гормонов. Это в свою очередь неблагоприятно сказывается на самочувствии. Например, вызывает сердцебиение, повышенную потливость и перепады настроения.

По словам Свиридоновой, для удовлетворения потребности организма в йоде достаточно ежедневно добавлять в пищу йодированную соль. "Это стойкое соединение, которое доказало свою эффективность и безопасность в предотвращении йододефицитных заболеваний", – отметила она.

Исключение составляют женщины в период беременности или грудного вскармливания: у них повышенная потребность в йоде. Также люди, которые имеют некоторые заболевания, предполагающие бессолевую диету. Им всем надо проконсультироваться с врачом, который назначит специальные препараты. Причем речь идет не про БАДы и не про водоросли, подчеркнула Свиридонова.