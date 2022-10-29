Врач перечислил методы профилактики инфарктов и инсультов

Методы профилактики инфарктов и инсультов перечислил в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №121 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. По его словам, главное — следить за питанием, весом и отказаться от вредных привычек.