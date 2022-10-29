Названы расстройства сна, при которых важно обратиться к врачу

Здоровый сон сам по себе обладает заметным терапевтическим эффектом. Подточенный болезнью организм нуждается в отдыхе. Но что делать, если сон нездоровый? Об этом «Пятому каналу» рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Павел Александров.

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Эксперт отметил, что так называемая парасомния или расстройства сна, возникают в ходе наложения медленной и быстрой фаз сна и могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. Последние не влияют на качество жизни и в обсуждении со специалистом не нуждаются. Но если отклонения способны нанести вред человеку, то оставлять их без внимания врача не стоит.

К таким нарушениям относится, например, лунатизм или снохождение. В этом состоянии человек демонстрирует сложную двигательную активность; он встает, ходит, выполняет различные действия, но не просыпается. Такое состояние чревато травмами, а потому его необходимо лечить.

Другой вид парасомнии — ночное обжорство, чаще всего встречается у женщин. Неконтролируемый прием пищи, который человек может и вовсе не помнить, ведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ожирению и прочим характерным для нарушений пищевого поведения заболеваниям.

Широко известен такой вид парасомнии как ночное недержание, оно же сонный энурез. Это заболевание заметно ухудшает качество жизни и влияет на психологическое состояние больного.