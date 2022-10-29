Почему сложно заниматься спортом вечером после работы

На тренировочные результаты сильно влияет утомление.

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К концу рабочего дня может чувствоваться сильная усталость и отсутствие мотивации к тренировкам. Это вызвано стрессами на работе, монотонной деятельностью, физическими нагрузками или их отсутствуем, нахождением длительное время в одной позе, негативными эмоциями, отсутствием возможности правильно питаться.

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По этой причине многие люди после работы чувствуют отсутствие сил для физической активности, отмечает Александр Мироненко

мастер спорта, двухкратный чемпион России по лёгкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren.

Глубина утомления зависит от двух ключевых факторов: физического и психоэмоционального. Субъективно степень утомления мы можем оценить уровнем усталости, которая напрямую будет влиять на наши тренировочные результаты, количество энергии, силы, выносливость и само желание заниматься спортом.

Но именно это состояние и должно вас мотивировать пойти в зал, так как тренировки нормализуют работу всех систем организма, снимают стресс и психоэмоциональное напряжение, дают порцию положительных эмоций, ощущение мышечного тонуса, улучшают самочувствие и здоровье.

Чтобы батарейка к концу рабочего дня не разряжалась, необходимо соблюдать следующие правила:

качественный сон семь-восемь часов;

качественная пищевая корзина с учётом сбалансированности калорий, белков, жиров и углеводов;

соблюдение питьевого режима — 0,33 мл на килограмм массы тела;

каждые 30–45 минут стоит делать небольшие прогулки, «производственную» гимнастику». Не сидеть долго на месте;

в обед рекомендуется сделать дыхательные упражнения, медитацию, прогуляться в парке;

принимать витаминно-минеральные комплексы, назначенные врачом;

составить план тренировок и строго следовать ему. Это сформирует привычку, и через три-четыре недели регулярных тренировок желание идти в зал будет появляться автоматически;

нагрузки должны быть умеренными по объёму и интенсивности. После тренировки должны появиться ощущения прилива сил, улучшения настроения и самочувствия.

Желание тренироваться может зависеть от индивидуальных циркадных ритмов. Если вы «жаворонок», тренировки в первой половине дня – для вас идеальный выбор. Для «сов» вечернее время будет очень комфортным.

«Голуби» достигают лучших результатов днём, но могут тренироваться утром и вечером. Суточный биоритм можно подстроить под образ жизни, главное – чёткое соблюдение графика работы, тренировок и отдыха.

И помните, что важно найти цель, которая будет вас мотивировать, ведь основная причина нежелания идти после работы на тренировку связана с вашим восприятием. Цель должна быть такой, чтобы ваши глаза горели, а разум ставил её превыше усталости.