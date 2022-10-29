Сколько пить и можно ли смешивать. Что нужно знать о витаминах

Витамины нужны нашему организму, чтобы он был в тонусе, а мы чувствовали себя хорошо. Про витамины особенно часто вспоминают осенью и весной, когда их обычно не хватает. Но нарушениями в работе организма чреваты не только нехватка, но и избыток витаминов. Как понять, хватает ли их, в каких количествах принимать и могут ли они не сочетаться друг с другом, рассказала врач Юлия Самойлова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первое, что надо знать про витамины, — они бывают двух видов:

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жирорастворимые — это витамины А, D, Е и К.

водорастворимые — это В1, В2, РР, В5, В6, Н, В9, В12, С и Р.

Признаки недостатка витаминов:

повышенная утомляемость или возбудимость,

раздражительность,

снижение аппетита (вплоть до анорексии),

нарушение сна,

патологические изменения состояния кожных покровов и слизистых оболочек,

нарушения нормального функционирования органов желудочно-кишечного тракта,

изменения в формуле крови.

Переизбыток витаминов, или гипервитаминоз, встречается реже. Возникнуть он может, если потреблять слишком много жирорастворимых витаминов, так как водорастворимые обычно успешно выводятся с мочой.

Особенно внимательно нужно относиться к дозировке витамина D. Сейчас многие сами себе прописывают «солнечный» витамин. Между тем, некоторые люди могут быть более чувствительны к нему. Это, например, больные туберкулёзом, лимфомой или хроническими грибковыми инфекциями. Дозировку этого витамина в случае его нехватки таким людям нужно подбирать только с врачом.

Ещё одна популярная сегодня тема — совместимость витаминов. Есть теории, что, например, фосфор может понижать эффективность всасывания магния, а витамин В12 может терять треть активности в сочетании с железом.

Однако доказанных научных подтверждений, что отдельные витамины и минералы могут не сочетаться друг с другом нет, говорят врачи.

Некоторые учёные высказываются против витаминов в таблетках. Они объясняют это тем, что синтетические витамины якобы вообще не усваиваются организмом. Другие исследователи уверяют, что они аналогичны натуральным.

В действительности не все природные и синтетические витамины одинаковы по составу. Самый наглядный пример — известная всем аскорбиновая кислота. Это всего лишь фрагмент натурального витамина С. Природный витамин С включает другие вещества — рутин, биофлаваноиды, тирозиназу и другие.